Calciomercato. Il primo colpo lo piazza la San Filippo Neri, in giallorosso arriva Nicolò Condorelli

L'apertura delle liste si avvicina e qualche notizia inizia a filtrare.

Uno dei primi colpi lo porta a termine la San Filippo Neri, pronta a portare in Seconda Categoria Nicolò Condorelli.

Il centrocampista avanzato classe '94 vanta passato nelle giovanili del Genoa fino ad arrivare ad assaggiare la prima squadra agli ordini di mister Malesani, poi al Sestri Levante in serie D ed ancora Eccellenza e promozione con le maglie di Vado, Finale, Albenga, Ceriale e Loanesi.

Lo scorso anno è stato tra i protagonisti della promozione del Soccer Borghetto.

"Ho fatto questa scelta perché son rimasto colpito dall'entusiasmo e la semplicità dei due mister, i quali da tempo mi seguivano" spiega Nicolò

"Inutile dirvi quanto sia importante per noi avere in rosa un giocatore di tale livello - raccontano i tecnici Sportelli e Pellegrino - sappiamo che saprà integrarsi alla perfezione in un gruppo già rodato come il nostro e con umiltà si farà sicuramente voler bene dai suoi nuovi compagni".

Ancora Nicolò: "Scendere di categoria non rappresenta un problema per me, perché so di entrare a far parte di una famiglia e di indossare una maglia che ha 127 anni di storia e soprattutto ci aspetta un campionato da protagonisti" conclude Condorelli.

Parte dunque a mille il mercato della società ingauna che sicuramente riserverà ancora delle sorprese.