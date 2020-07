Calcio, Matteo Delucis è vicino al ritorno in provincia di Savona. Il preparatore atletico saluta la Genova Calcio

Non saranno i colori biancorossi della Genova Calcio quelli che vestirà nella prossima stagiona Matteo Delucis, preparatore atletico e allenatore Uefa B.

il rientro in provincia di Savona è ormai imminente, come conferma il diretto interessato.

"Per prima cosa intendo ringraziare i dirigenti Ascheri, Rinaldi e Pareto, oltre ai tecnici Repetto e Bonadio per il loro spirito di collaborazione. Purtroppo le riduzioni dei budget che stanno coinvolgendo molti club e la necessità di rientrare vicino casa mi hanno impedito di poter proseguire in biancorosso.