Calcio, Vado. Oggi la presentazione del ds Sonetti, reset di mercato in vista?

E' stata una prima parte di mercato particolarmente turbolenta per il Vado.

Le trattative imbastite per gli arrivi di Capra, Donaggio e Sancinito non hanno avuto effetto positivo, dato che i giocatori (entrambi ex rossoblu) hanno deciso di proseguire il proprio percorso con l'Imperia.

Da quel momento non sono arrivate alcun tipo novità o annuncio per quanto concerne conferme o nuovi arrivi e, con il senno del poi, se ne è capito il motivo.

Le voci sul possibile arrivo di Davide Sonetti dal Ligorna si sono concretizzate a stretto giro di posta, tanto che già oggi pomeriggio alle 18:00, nel complesso sportivo dello stadio "Dagnino", sarà presentato il nuovo dirigente, le cui scelte saranno determinanti per indirizzare le decisioni di mercato.

Ecco perchè, si mormora, tutte le operazioni precedentemente imbastite siano state di fatto bloccate, anche sul tema conferme, in un processo di totale analisi di ricostruzione dell'organico.