Calciomercato. Gabriele Ferrotti non smentisce i rumors: "Pronto per una nuova avventura"

“Una stagione che stava per decollare, ma che si è dovuta arrestare a causa della pandemia. Stavamo vivendo un ottimo periodo, penso che avremmo raggiunto i playoff in tranquillità. Dispiace non aver portato al termine il campionato, ci saremmo tolti sicuramente delle soddisfazioni.”

Ma per l’attaccante è arrivato il momento di guardare avanti: “Sono pronto per una nuova avventura” – prosegue Gabriele – “Sto bene fisicamente e mi sto già preparando per la prossima stagione. Ho ricevuto diverse offerte e sto valutando attentamente cosa sarà meglio per me. Sento di poter giocare ancora tanti anni, per questo sto cercando un progetto serio che possa durare più anni. Spero di poter trovare una stabilità in modo da poter giocare con più tranquillità.”