Calciomercato. Niente Albenga per Rino Lavezzini, il tecnico annuncia la permanenza al Ghiviborgo

E' stata una salvezza miracolosa quella compiuta da mister Lavezzini e il suo Ghiviborgo.

Dopo la permanenza in Serie C con l'Albissola, il tecnico toscano è infatti riuscito a garantire la permanenza in quarta serie della squadra lucchese, nonostante una situazione di graduatoria che sembrava compromessa.

Una Serie D da mantenere anche nella prossima stagione, come ha scritto il mister in un post su Facebook:

"Cercheremo di rendere la vita difficile a tutti con una squadra giovane con l‘obbiettivo di valorizzare qualche giovane unito a una buona salvezza".

Sfuma quindi la possibile pista Albenga.