Calciomercato. Anche Giuseppe Giglio resta all'Imperia

Il comunicato:

La ASD Imperia è felice di comunicare la riconferma del centrocampista, classe '94, Giuseppe Giglio per la stagione 2020-21.



Con questo rinnovo, Giglio, si appresta a disputare la sua nona stagione con la maglia dell'Imperia con ben 215 presenze all'attivo in campionato, settimo nella classifica dietro a Iannolo (273), Bosca (269), Ronco (263), Calzia G. (251), Bocchi (238) e Ambrosini (216).



"Sono felicissimo di restare in questa Imperia - dichiara Giuseppe Giglio - con questa Società e con questi compagni.

Ringrazio tutta la dirigenza e il mio capitano Ambrosini che in questi anni è diventato un fratello per me e mi ha insegnato davvero tanto, susseguirlo come capitano per me sarebbe un onore e un privilegio.

Non vedo l'ora di iniziare, di dare tutto per questa fantastica maglia e per questa magnifica città".