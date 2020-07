Calcio, Savona. Lunedì interlocutorio dopo un fine settimana incontrollato

Quando mancano chiarezza e trasparenza si genera confusione.

Vale in tanti ambiti di vita e lavorativi, ma anche e soprattutto nel calcio.

L'assenza di comunicazioni da parte del club, dopo l'annuncio di novità previste per il 10 luglio sul fronte societario, ha inevitabilmente preso in controtempo la piazza, dopo le dichiarazioni social della dirigenza.

Nell'arco di appena sei ore si è passati da voci sull'imminente cessione dell'attività sportiva, ad un possibile incontro tra i nuovi sponsor e il settore giovanile nella serata di ieri. Entrambe le ipotesi non hanno trovato conferma, a testimonianza di quanto siano convulse queste giornate.

Il rischio è che a dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni in Serie D si possa creare un vero e proprio stillicidio nella mente dei sostenitori biancoblu, anche se la maggior parte della piazza sembra essere calata in una sorta di apatia, accompagnata a una pericolosa indifferenza, dopo le innumerevoli promesse non trasformate in atti concreti.

Nel frattempo il tempo corre, esattamente tra 10 giorni, il 24 luglio, scadranno i termini per l'iscrizione al prossimo torneo di Serie D.