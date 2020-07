Calcio, Savona. Paradiso, inferno o purgatorio? La società potrebbe prendere tempo presentando una domanda incompleta

Speranza, paura, rassegnazione. tanti sentimenti si stanno mescolando in queste ultime ore nella testa e soprattutto nel cuore dei tifosi del Savona .

Oggi pomeriggio alle ore 18:00 verrà tracciata una linea sulle sorti del club, ma la scadenza odierna potrebbe non essere quella definitiva.

Come già ribadito in molteplici occasioni, il sodalizio biancoblu dovrà rispettare i passaggi burocratici necessari per disputare il prossimo torneo di Serie D.