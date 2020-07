Caso Loano - Figc. Interviene l'assessore allo sport Remo Zaccaria: "Contattati da persona non qualificata, nessuno pone il veto all'accesso alla struttura"

Replica l’assessore allo sport del Comune di Loano, Remo Zaccaria: “Nessuno ha mai parlato con la parte politica. Una persona che non si è qualificata ha telefonato nei giorni scorsi in Comune chiedendo un accesso al campo. La funzionaria ha risposto che non c’era nessun problema, previa richiesta scritta via PEC come da normale regolamento. Ho messo sottosopra il Comune, questa PEC ad oggi non c’è mai stata fatta pervenire e nessuno ha mai posto un veto all’accesso alla struttura. Abbiamo anche il personale già da tempo allertato ad accoglierli per il sopralluogo”.