Calcio, Loano. Niente controlli anti covid all'Ellena per la Figc. Il presidente Ivaldi: "Dispiaciuti, volevamo porci in maniera collaborativa con il Comune"

L'operazione di monitoraggio dei campi da calcio liguri da parte del Comitato Regionale della Figc si sta avviando a conclusione.

Come aveva annunciato il presidente Giulio Ivaldi, gli inviati federali si sono recati nei vari impianti della nostra regione per suggerire le migliori misure da intraprendere nel rispetto delle normative Covid-19, seppur l'unico diniego sia giunto dall'Amministrazione Comunale di Loano.

"Siamo rimasti sinceramente stupiti - spiega lo stesso Ivaldi - vi era l'opportunità per l'Amministrazione di potersi avvalere gratuitamente di un gruppo di professionisti affinchè si potesse usufruire della struttura nella massima sicurezza.

Non c'era da parte nostra la velleità di effettuare controlli sull'impianto, ma di proporci in maniera collaborativa affinchè ogni utente dell' "Ellena" potesse recarsi allo stadio in serenità.

E' stata un'occasione persa, l'unica su tutto il territorio regionale".