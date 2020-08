Calcio, Savona. Giornata importante per la strutturazione del nuovo club, è caccia a un direttore sportivo

Pietro Arcuri lo aveva confermato al termine della scorsa settimana: entro martedì, probabilmente nella mattinata odierna, qualche novità in più sull'assetto del nuovo Savona dovrebbe emergere.

L'intento di ampliare il parco dirigenziale e la solidità economica del nuovo sodalizio è al contempo sia un auspicio che una necessità, anche perchè, se davvero il Comitato Regionale Ligure concederà l'ammissione in Promozione (come auspicato dal club) bisognerà allestire in tempi rapidi una rosa competitiva.

Un segnale che aspetta anche Matteo Solari, il nome su cui punta per la panchina il futuro direttore generale Arcuri, per abbracciare definitivamente il progetto biancoblu.

Progetto tecnico che necessiterà anche di un nuovo direttore sportivo. L'intenzione è di avere una figura giovane e dinamica nei ranghi societari, motivo per cui erano circolati gli identikit di Luca Peluffo, ex ds del Finale, ora nel pool di osservatori del Milan, e di Francesco Cocito, pronto a continuare la propria carriera da calciatore, almeno per un'altra stagione, nei quadri dell'Albenga.