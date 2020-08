Due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione 2020/2021, 750 euro di ammenda e 160 giorni di inibizione per il presidente Glauco Ferrara e per il team manager Paolo Francione.

E' questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, inflitta alla Sanremese per aver schierato in campo, da squalificato, il giocatore Alex Gagliardini.

Il pronunciamento è arrivato nella giornata odierna. Per leggerlo CLICCA QUI