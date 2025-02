Arrampicata. Parte dalla Liguria la Coppa Italia Giovanile Boulder 2025, iscrizioni aperte

Si terrà presso The Forge di Genova, in via Borzoli, sabato 1 marzo, la prima tappa del circuito di Coppa Italia Giovanile Boulder 2025, dedicata alle categorie Under 15 e Under 17. L'evento è organizzato dalla società The ForGe Climb.

Domenica 2 marzo si svolgerà un raduno riservato agli atleti Under 15 e Under 17 che il giorno precedente si saranno qualificati alle finali della competizione.

Le iscrizioni sono disponibili tramite il Gestionale FASI: https://tesseramento.federclimb.it/. Il programma dettagliato è scaricabile dal sito della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.



Programma Provvisorio

Sabato, 1 marzo

08:00 - 08:30: Apertura/Chiusura Isolamento Categoria U15

08:15: Technical Meeting Categoria U15

09:15 - 11:35: Qualifiche Categoria U15 M e F in contemporanea (5 blocchi a vista con 4 minuti arrampicata/riposo)

11:30 - 12:10: Apertura/Chiusura Isolamento Categoria U17

11:50: Technical Meeting Categoria U17

13:10 - 15:30: Qualifiche Categoria U17 M e F in contemporanea

15:30 - 16:00: Apertura/Chiusura Isolamento Finali Categoria U15 (5 blocchi a vista con 4 minuti di arrampicata/riposo)

17:00 - 18:00: Finali Categoria U15 M e F in contemporanea (3 blocchi a vista a rotazione con 4 minuti arrampicata/riposo – 8 finalisti per categoria)

18:00 - 18:30: Apertura/Chiusura Isolamento Finali Categoria U17

19:30 - 20:40: Finali Categoria U17 M e F in contemporanea (4 blocchi a vista a rotazione con 4 minuti arrampicata/riposo – 8 finalisti per categoria)

20:45: Premiazioni Categoria U15 e U17



Domenica, 2 marzo – Raduno finalisti

09:00 - 12:30: Raduno Categoria U15 (per gli 8 finalisti M e F)

14:00 - 17:30: Raduno Categoria U17 (per gli 8 finalisti M e F)