Il comunicato:

Giornate di grande lavoro per le società per ultimare le rose e oggi la Villanovese ha perfezionato altri due importanti innesti per la stagione oramai alle porte: si tratta di Engel Immordino, difensore leva 1996 ex Andora, Pontelungo e San Filippo e vecchia conoscenza di Mister Rattalino e di Luca Fallabrino, centrocampista leva 2000 ex Fc Alassio e Albenga. Due tasselli che rimpinguano ulteriormente le soluzioni tattiche all'interno della rosa arancioblu.