Calcio, Alassio FC. I giocatori sono tutti sul mercato: "Gli accordi presi andranno a decadere, siamo spiazzati"

E' arrivata ieri, come confermato dalla nota federale, l'iscrizione al campionato di Eccellenza dell'Alassio FC, ma i giocatori hanno comunicato il proprio addio al sodalizio giallonero.

Ecco la lettera redatta e inviata alla nostra redazione.

"Negli ultimi giorni il destino delle Vespe Alassine è cambiato drasticamente: come tutti abbiamo appreso, il repentino cambio di idea del presidente in pectore, Sergio Coxe, che, rinunciando alla carica, ha dato il via ad una serie di dimissioni a catena, a partire dal tecnico Cattardico, fino al direttore sportivo Belvedere.

Avendo noi giocatori siglato nel mese di luglio gli accordi per la stagione a venire, ci troviamo ora spiazzati, in quanto gli accordi presi andranno a decadere e per alcuni sarà difficile trovare una squadra visto che molti organici si trovano ormai completati.

Questa tempistica ci lascia ovviamente perplessi e dispiaciuti ma ciò non toglie il ringraziamento per le stagioni passate da rivolgere in primis al presidente Vincenzi, al direttore Belvedere, a Coxe, Iannotta, Damonte e ai dirigenti tutti. Un pensiero va anche al mister Cattardico e al suo staff, Canepa e Molinaro, per la stupenda passata stagione conclusasi con una salvezza meritata e ricca di orgoglio.

Ringraziamo infine tutti i supporter che ci hanno seguito nell'anno passato, facendoci sentire un affetto incredibile, in primis il gruppo ultras Alassiowood, nella speranza soprattutto per loro che l l'Alassio FC non finisca così :la città di Alassio merita una squadra in Eccellenza.

Il capitano, il vicecapitano e i giocatori dell'Alassio FC"