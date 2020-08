Avere un riferimento offensivo di qualità ed esperienza rappresenta un punto di partenza fondamentale per ogni squadra,anche per l'Andora.

Così i biancoblu hanno deciso di confermare Giovanni Mela al centro del proprio reparto offensivo. Una conferma utile a mister Delfino anche per far crescere al meglio i tanti ragazzi "under" presenti nell'organico andorese.