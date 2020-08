Pallanuoto, Rari Nantes Savona. Primo allenamento per la truppa di Angelini: "Squadra davvero interessante"

Ha preso il via oggi pomeriggio alle ore 17.00 la stagione 2020/2021 della Carige Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa si è radunata alle 16.30, agli ordini dell’allenatore Alberto Angelini, per l’incontro con giornalisti e fotografi, quindi, alle 17, è iniziato il primo allenamento con una seduta in palestra e, quindi, in piscina.

Questi gli atleti presenti Valerio Rizzo, il capitano, Lorenzo Bruni, Francesco Massaro, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta, i nuovi arrivati, oltre ai riconfermati della scora stagione Guillermo Molina Rios, Eduardo Campopiano, Andrea Patchaliev, Federico Piombo, Simone Bertino, Alessio Caldieri, Nicolò Da Rold, e le giovani leve Andrea Urbinati, Matteo Bragantini, Giovanni Maricone, Paolo Giovanetti e Jason Valenza.

Mancava all’appello soltanto il montenegrino Nebojsa Vuskovic che si unirà al gruppo la prossima settimana.

L’allenatore Alberto Angelini ha affermato: “Ci siamo fermati il 7 marzo e non vediamo l’ora di ricominciare a giocare. Questa è una squadra molto interessante”.

Al raduno era presente anche il Vice Presidente e Direttore Sportivo, Giuseppe Gervasio, che ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di questa squadra , è un bel mix di esperienza e di gioventù. L’augurio e che possano raggiungere i risultati che meritano”.