Calcio, Millesimo: 8-0 al Bagnasco in amichevole e il settore giovanile supera i 100 iscritti

una rete per Gentian Torra

Tanti buoni riscontri per il Millesimo nel cuore di questa settimana.

Il primo, sul campo, ha visto i giallorossi superare in amichevole il Bagnasco per otto reti a zero. A segno Salvatico (tripletta), Armellino (doppietta), Torra, Bove e Rovere.

Il secondo arriva invece dal settore giovanile, con oltre 100 ragazzi iscritti nel vivaio:

"È un risultato che ci rende veramente orgogliosi e felici - spiega la dirigenza - frutto di un grande lavoro fatto in sinergia e con unità di intenti tra tutte le parti in gioco, dalla dirigenza tutta, al responsabile del settore giovanile e agli allenatori.

Questo per noi è un ottimo punto di partenza per svolgere un buon lavoro con tutti questi bambini e ragazzi, nel segno sempre del motto che Edy Amendola ci ha lasciato :