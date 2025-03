Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Ravenna pareggia a Lavagna e si qualifica per la finale

Si ferma in semifinale la corsa della Lavagnese in Coppa Italia di Serie D. I bianconeri dopo la sconfitta la Benelli, hanno pareggiato tra le mura amiche contro il Ravenna degli ex Vado Lo Bosco Di Renzo e Fresia.

Buon approccio per i romagnoli che già al 4’ trovano la rete con Lo Bosco, ma il gol viene annullato per un fallo dell'attaccante. Poco dopo, lo stesso Lo Bosco ha una grande occasione su assist di Lordkipanidze, ma Gragnoli si oppone con un ottimo intervento.

La Lavagnese risponde con una serie di tentativi, il più pericoloso al 31’, quando Galassi deve superarsi per deviare in angolo un tiro insidioso di Lombardi. Il match è combattuto, con diversi ammoniti e una grande intensità di gioco.

Al 43’ il Ravenna passa in vantaggio con un gran tiro dalla distanza di Manuzzi, su cui Gragnoli riesce solo a sfiorare, senza evitare il gol dello 0-1. La reazione della Lavagnese è immediata: al 46’ Lombardi sfiora il pareggio, ma Galassi si oppone ancora con un grande intervento.

Nella ripresa, la Lavagnese trova il meritato 1-1 al 53’ con Mutton, bravo a sorprendere Galassi con un preciso pallonetto. Il Ravenna risponde subito con un’azione pericolosa di Manuzzi, che manca di poco la deviazione vincente, mentre al 56’ è ancora Galassi a salvare i suoi su un colpo a botta sicura di Balan.

Nel finale, le due squadre continuano a cercare il gol vittoria, con il Ravenna che ci prova con Lo Bosco da fuori area, ma Gragnoli para senza problemi. Il match si chiude sull’1-1, un risultato che rispecchia l’equilibrio visto in campo.



LAVAGNESE - RAVENNA 1-1

Marcatori: 43’ Manuzzi (R), 53’ Mutton (L)



LAVAGNESE: Gragnoli, Ghigliotti (85' Banfi), Balan (71' Masini), Marianelli (76' Gabelli), Lombardi, Mutton, Pastorino (79' Romanengo), Ghio, Oneto, Berardi, Attuoni (46' Garibotto).

Allenatore: Roselli



RAVENNA: Galassi, Mandorlini, Lo Bosco (69' Zegre), Mauthe, Lordkipanidze (69' Rossetti), Crosariol (58' Milan), Manuzzi, Calandrini (58' Biagi), Esposito, D'Orsi, Agnelli (78' Busato).

Allenatore : Marchionni