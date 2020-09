Calcio. Scaramuzza replica alla Veloce: "Ho dimostrato attenzione verso tutte le società savonesi. Rammaricato per i granata, ma la Priamar si è aggiudicata un bando regolare"

E' arrivata praticamente immediata la replica di Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del Comune di Savona, al presidente Bertrand Viti, pronto a chiedere maggiore attenzione alla situazione del club granata, in difficoltà nel reperire un terreno di gioco per il proprio settore giovanile.

"Penso di aver dimostrato attenzione per tutte le società sportive - esordisce Scaramuzza - soprattutto per quelle non calcistiche.

Al momento l'Asd Savona è l'unico club calcistico cittadino senza un proprio impianto di gioco, tanto che è stato necessario il trasferimento momentaneo presso gli impianti del Vado.

Aspettiamo il nuovo bando per il Valerio Bacigalupo, ma non vuol dire che quest'ultimo non sarà esclusivamente la casa del Savona Calcio.