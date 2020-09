Calcio, Veloce. Il presidente Viti dà il benvenuto all' Asd Savona: "Un in bocca al lupo sincero. Ricordiamo però a Scaramuzza di essere l'assessore di tutte le società sportive cittadine"

Un benvenuto all'asd Savona e un appello all'amministrazione comunale, in particolar modo all'assessore allo sport Maurizio Scaramuzza. E' questo l'appello lanciato dal presidente della Veloce, Bertrand Viti.

La lettera aperta, è stata inviata in mattinata alla nostra redazione.

La Veloce 1910 si congratula per la nascita dell'ASD Savona 2020.

Siamo consapevoli di quanto sia difficile "buttarsi" nel calcio al giorno d'oggi e ancora di piu' viste le incertezze da Covid-19 , con i suoi protocolli inapplicabili (se letti alla lettera).

Quindi un affettuoso in "bocca al lupo" all'Associazione Savona augurando grandi soddisfazioni per i propri tesserati e i tifosi.

A margine della presentazione, non abbiamo potuto non "notare" le parole dell'assessore allo sport di Savona che ha promesso all'Asd Savona il ritorno al Bacigalupo promettendo impegno in prima persona perchè cio' accada.

Premettendo che crediamo che il Bacigalupo sia in primis dei tifosi del Savona e poi da utilizzare per le società di Savona, crediamo sia utile ricordare che trattasi dell'assessore allo sport di TUTTE le società sportive savonesi, e, giova ricordare, che sono quattro anni che la piu' antica società di Savona (del calcio) chiede perchè si adoperi fattivamente per la ricerca di un campo o di spazi non per la prima squadra ma per il settore giovanile. Attendiamo ancora riscontro.

Viva Savona viva il Savona Viva il calcio!!

dott Bertrand Viti

Presidente

F.B.C. VELOCE 1910