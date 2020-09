Calcio, Soccer Borghetto:doppio esordio con il Bragno, oggi la prima panchina per Davide Brignoli

Sarà un pomeriggio doppiamente emozionante per il Soccer Borghetto. L'esordio in Promozione, seppur nel girone di Coppa, a una manciata di anni dalla nascita del team, rappresenta al meglio la crescita che ha avuto la società.

Ma anche per Davide Brignoli, all'esordio in panchina dopo aver riposto gli scarpini nel borsone, proprio al termine della passata stagione.

Una sfida intrigante che si è proposta anche sul rettangolo verde al triangolare di Cairo, con un impianto di gioco particolare e di qualità, figlio dei un 4-3-1-2 con Piazza vertice basso in mediana (affiancato da Gasco e Serra) e Auteri a supporto dei due attaccanti, Carparelli e Milazzo.

Una struttura di gioco da rodare in corso d'opera, con smarcamenti e rotazioni a centrocampo ancora da affinare, tanto che nel secondo incontro, con Auteri esterno in un 4-4-2, le linee di gioco sono apparse più fluide e immediate.

Sarà interessante capire quale strada percorrerà il Soccer, tenendo anche conto delle difficoltà di allenamento, dovuta all'unico campo a 8 dove poter provare schemi e distanze.

Non il miglior presupposto per approcciare un campionato altamente competitivo, in attesa di possibile schiarite future.