Calcio, Vado: è arrivata subito l'ufficialità, Gianluca Sampietro è un nuovo giocatore rossoblu

Dopo l'amichevole di ieri pomeriggio, che ha visto in campo Gianluca Sampietro contro il Chieri. Il sodalizio del presidente Franco Tarabotto ha annunciato il tesseramento del forte centrocampista genovese.

Il comunicato:

Il Vado FC 1913 comunica di aver definito il tesseramento del calciatore Gianluca Sampietro.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Sampietro, centrocampista classe 1993, è reduce da una stagione in Serie D con l’Acr Messina, mentre in precedenza aveva sempre militato in Serie C vestendo le maglie di Gozzano, Gubbio, Taranto, Pro Patria, Ancona, Pisa e Portogruaro.