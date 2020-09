Calcio, Altarese. Finalmente Cirronis: "Tornare in Liguria è stata una scelta naturale. In campo già domenica? Sono pronto!"

L'estremo difensore è infatti rientrato in Liguria dopo l'ultima esperienza calcistica nella sua Sardegna, accettando la proposta arrivata dal sodalizio del presidente Beltrame .

"Sono stati mesi particolarmente difficili per tutto il popolo sardo, a causa della pandemia di Covid-19.

Tornare in Liguria è stata una scelta naturale sotto tanti aspetti e devo ringraziare Fabrizio Dotta che, in poco tempo, ha avuto modo di tessere i primi contatti.

L'Altarese ha manifestato fin da subito attenzione alla mia situazione e devo ringraziare l'intera società per la sensibilità che ha dimostrato".

In merito all'aspetto puramente tecnico, Cirronis ha le idee particolarmente chiare.

"Salvarci è il nostro obiettivo, ma devo dire che ho notato più di un elemento di buon livello e un tecnico preparato. In tanti ci danno già per spacciati e starà a noi sovvertire i pronostici.

In campo già domenica contro il Millesimo? Mi sento bene e non ho particolari problemi fisici, se il mister vorrà, sarò a piena disposizione per la partita di Coppa".