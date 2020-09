Rulli per bici: I migliori alleati dei ciclisti appassionati

I rulli per bici sono diventati i migliori alleati dei ciclisti. Si tratta di attrezzi dotati delle migliori tecnologie e funzionalità, che consentono agli appassionati di allenarsi nel proprio salotto di casa. Il loro utilizzo risolve due dei problemi che ogni inverno investe migliaia di ciclisti: le cattive condizioni meteo e il poco tempo per allenarsi di giorno.

Quando le temperature calano e le giornate diventano più corte diventa molto difficile praticare l'attività sportiva, ed ecco che allora entrano in gioco i rulli per bici. Questi strumenti simulano in maniera precisa e verosimile la pedalata all'aria aperta, rendendo l'allenamento molto realistico, coinvolgente e stimolante.

Alcuni modelli poi, come i rulli bici su Glamsport.it , offrono un livello d'interattività mai visto prima. Tuttavia, dal momento che il ventaglio d'offerta offre rulli di ogni genere e sorta, oggi è possibile trovare il modello più adatto alle proprie esigenze, incluse quelle economiche.

Rulli per bici: Un ventaglio d'offerta inesauribile

I rulli per bici sono la soluzione più efficiente ad oggi disponibile per potersi allenare in qualsiasi momento della giornata. Le tecnologie che li caratterizzano sono all'avanguardia, e li rendono completi sotto ogni punto di vista. In particolare, i modelli maggiormente apprezzati dai ciclisti sono quelli interattivi, che offrono un'esperienza quanto più verosimile all'allenamento all'aperto.

Si tratta di rulli dotati del protocollo ANT+ Fec e Bluetooth, caratterizzati dal controllo elettronico che autoregola la resistenza tramite un'applicazione. Inoltre, il ciclista godrà di un'esperienza molto più coinvolgente, poiché i modelli top di gamma offrono anche la simulazione del percorso in tempo reale. Questi ultimi, infatti, regalano spesso un abbonamento (periodo di tempo limitato) all'applicazione Zwift, una delle più apprezzate dai ciclisti.

Allo stesso tempo, anche i rulli smart sono molto apprezzati, grazie alla trasmissione dei dati su smartphone, tablet o smart TV. In questo modo il ciclista avrà sott'occhio tutte le informazioni circa l'allenamento che sta effettuando, e potrà migliorarsi per raggiungere i suoi obiettivi. I rulli liberi invece, si caratterizzano per una struttura semplice, salva spazio ed efficiente. In sostanza, si tratta di piattaforme che presentano tre rulli conici sui quali poggiare le ruote della bici.

Per rimanere in equilibrio -non proprio un gioco da ragazzi- è necessario mantenere elevata la velocità della pedalata. In questo caso quindi, non ci sono resistenze, Bluetooth o applicazioni, ma al tempo stesso, la modalità d'allenamento rimane molto intensa.

Insomma, tutto si può dire fuor che sia difficile o impossibile trovare il modo di allenarsi a casa durante il brutto tempo. I rulli per bici sono la soluzione più affidabile ed efficacie a cui affidarsi, senza contare che la loro durabilità nel tempo è praticamente illimitata. I materiali che li costituiscono infatti, sono molto resistenti, pensati per rispondere alle esigenze del ciclista. Per quanto riguarda i prezzi, ogni modello si caratterizza per un costo differente, relativo alla completezza dell'apparecchio e alla qualità d'allenamento che è in grado di offrire.