Calcio, Albenga-Ospedaletti: è attesa oggi la decisione sulla disputa della gara

Potrebbe arrivare entro le prossime ore l'eventuale via libera per la regolare disputa di Albenga - Ospedaletti.

Come risaputo l'incontro, dopo della partita di Coppa tra il Finale e gli ingauni, è in stand by a causa del sospetto caso di Covid-19 all'interno dell'organico bianconero.

Oggi, se i tempi saranno rispettati, dovrebbero arrivare gli esiti delle analisi sul tampone effettuato.

In caso di negatività dovrebbe scattare automatico il semaforo verde dalla Federazione per il match di domani allo stadio "Riva", anche per evitare, con il campionato ormai alle porte, un elevato numero di gare infrasettimanali già a inizio stagione.