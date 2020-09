Calcio, Finale. Seggiolini separati in tribuna per facilitare il distanziamento (in attesa della riapertura degli stadi di Eccellenza)

In tempi complicati come quelli che stiamo vivendo è opportuno aguzzare l'ingegno per limitare le difficoltà legate alla pandemia.

Il Finale ad esempio ha provveduto la scorsa settimana a distanziare i seggiolini all'interno della tribuna, affinchè le misure anti contagio potessero essere pienamente rispettate.

Una nuova disposizione che sarebbe dovuta essere battezzata nel match di Coppa contro l'Albenga, rinviato dopo il sospetto caso di Covid, poi smentito dalle analisi, tra le fila degli ingauni.

Ora non resta che attendere l'eventuale riapertura degli impianti in Eccellenza nella nostra provincia, dopo l'invito della Prefettura di Savona al rispetto delle normative inserite nell'ultimo Dpcm.