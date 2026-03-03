Calcio | La Novaromentin si rilancia anche col Celle Varazze, mister Molluso: "Crediamo nel miracolo sportivo"

Ce

ntra la seconda vittoria consecutiva e, dopo il "colpaccio" contro il Varese, stavolta scuote tutta la parte destra della classifica la Novaromentin che, con il 2 a 0 in suo favore sul Celle Varazze, non solo inguaia le Civette ma rilancia la sua stessa corsa, andando ora a sole tre lunghezze terzultimo posto che significherebbe play out e non retrocessione diretta. Almeno con la configurazione attuale della classifica.

Una prova di carattere elogiata da mister Marco Molluso, che il tecnico stesso ammette essere ulteriore figlia di un cambio di mentalità e un confronto schietto all'interno dello spogliatoio, con un gruppo giovane che ha deciso di "guardarsi negli occhi" per compattarsi verso l'obiettivo comune, abbandonando un atteggiamento puramente difensivo in favore di un calcio più propositivo.

La scelta di cercare costantemente la profondità e il possesso palla ha restituito ossigeno alla classifica, portando la squadra a soli cinque punti dalla zona calda e confermando che la spensieratezza può essere un'arma letale in questo finale di stagione.

Con la sosta alle porte, i novaresi avranno ora il tempo di ricaricare le pile in vista del prossimo impegno contro la Sanremese. Il tecnico ha ribadito la volontà di non mollare un centimetro, puntando a raccogliere l'intera posta in palio in ogni match rimanente per centrare un traguardo che, fino a poche settimane fa, sembrava insperato.