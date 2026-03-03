Calcio | Pietra Ligure corsaro sul campo dell'Athletic Club Albaro, Moraglia: "Partita non bella, ma seria e tosta"

"Sapevamo di dover affrontare una partita difficile contro una squadra viva e organizzata". Così Andrea Moraglia, tecnico del Pietra Ligure, dopo il successo esterno per 1-0 sul campo dell'Athletic Club Albaro.

Domenica scorsa i biancocelesti hanno avuto la meglio al termine di una gara battagliata e decisa dagli episodi dal dischetto. Di Giglio su rigore al 57' il gol valso i tre punti; al 64’ l’occasione per il pareggio dei padroni di casa, sempre su calcio di rigore: la conclusione di Pagano si è però stampata sul palo, strozzando in gola l'urlo dei tifosi locali.

"Una partita non bella, ma seria e tosta: ci prendiamo i tre punti e continuiamo a lavorare", ha concluso mister Moraglia.

Con questo successo il Pietra Ligure prosegue la sua corsa al secondo posto in classifica: i biancocelesti restano a -5 dalla capolista Millesimo e mantengono un vantaggio di due lunghezze sul Rivasamba, prossimo avversario domenica al "Devincenzi".