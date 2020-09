Calcio. Serie D, prima vigilia di campionato per il Vado. Il DS Sonetti suona la carica: "Rosa rinnovata quasi al 100%, non vediamo l'ora di iniziare"

Dall'ultima partita ufficiale giocata lo scorso febbraio al "Chittolina" (Prato vittorioso 3-0), fino al debutto casalingo di domani pomeriggio contro la Castellanzese: per il Vado del presidente Tarabotto sono stati mesi lunghi e ricchi di colpi di scena, a partire dalla retrocessione in Eccellenza in seguito allo stop dei campionati, fino ad arrivare al ripescaggio in Serie D ufficializzato alla fine di agosto, con una rosa costruita, dal nuovo DS Sonetti, proprio con la speranza di poter disputare nuovamente il massimo torneo dilettantistico.

Sono quindi tante le novità in casa rossoblu a poche ore dall'inizio della nuova stagione, purtroppo ancora condizionata dall'emergenza sanitaria: "Sarà un campionato lungo e ricco di insidie - le parole del direttore sportivo ex Ligorna - i tanti impegni fino a dicembre metteranno a dura prova le rose di tutte le squadre, visto che si dovrà giocare praticamente ogni tre giorni. Ci siamo preparati nel migliore dei modi e tutto il gruppo, rinnovato praticamente al 100% rispetto alla passata stagione, non vede l'ora di iniziare".

Primo ostacolo da superare la Castellanzese, una delle "new entry" del girone A, da quest'anno tornato a venti squadre: "Hanno giocatori di esperienza e qualità come Pedrocchi, Negri e Chessa - evidenzia Sonetti - ma siamo pronti e vogliamo partire con il piede giusto!".