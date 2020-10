Calcio, Serie D: il Vado anticipa domani con il Gozzano, ma è ampio il parco gare programmato al sabato

Sarà un sabato a dir poco speciale per la Serie D visto l'ampio parco di anticipi che coinvolgerà la quarta serie.

Anche il Vado sarà in campo nel pomeriggio del sabato, in casa di una big come il Gozzano.

La squadra di Soda nelle ultime ore ha infatti ufficializzato anche l'ingaggio dell'attaccante Cheik Sylla, proveniente dal Piacenza.

Ecco il programma di tutti gli incontri, programmati alle ore 15:00

Sabato

Lavagnese - Casale

Bra - Caronnese

Borgosesia - Imperia

Castellanzese - Fossano

Saluzzo - Folgore Caratese

Gozzano - Vado

Derthona - Sestri Levante

Domenica

Città di Varese - Pont Donnaz

Arconatese - Sanremese

Chieri - Legnano