Calcio. Serie D, gli aggiornamenti in tempo reale di Gozzano-Vado

GOZZANO - VADO 3-0 (16' Allegretti, 30' Sylla, 51' Allegretti)

51' arriva il terzo gol del Gozzano: doppietta personale di Allegretti, bravo a raccogliere il passaggio di uno scatenato Sylla prima di battere a rete da posizione favorevole. Notte fonda per il Vado, partita virtualmente chiusa al D'Albertas

46' subito due cambi operati dalla panchina del Vado: dentro D'Antoni e Corsini al posto di Pasi e Dagnino

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il Gozzano avanti di due reti sul Vado: decidono al momento i gol realizzati da Allegretti e Sylla

43' ancora pericolosa la formazione di Soda: Allegretti, ben imbeccato da Piraccini, vede respingersi il suo mancino da un difensore rossoblu

40' problema fisico per Vono, da valutare nell'intervallo le condizioni del giocatore piemontese

30' il raddoppio del Gozzano con Sylla: il numero nove rossoblu si libera di un paio di avversari prima di concludere con un preciso rasoterra alle spalle di Illiante. 2-0 al D'Albertas

27' Valenti si libera bene in area, ma la mira non è delle migliori. Prende coraggio la formazione rossoblu dopo un avvio complicato

23' prova a scuotersi la squadra ligure: cross di Dagnino dalla destra, Ferrara esce male ma sul proseguimento Pasi da posizione difficile non inquadra la porta

16' Gozzano in vantaggio! Cross da destra di Olivera, Allegretti gira al volo alle spalle di Illiante. Piemontesi avanti

7' ci prova Allegretti in rovesciata, gioco fermo per fallo di mano

1' inizia la sfida allo stadio D'Albertas: completo scuro per il Gozzano, divisa invece bianca con inserti rossoblu per la formazione di Tarabotto

Un minuto di raccoglimento prima del via per ricordare Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto, i due calciatori piemontesi che hanno perso la vita in settimana in un terribile incidente stradale

PRIMO TEMPO

Formazioni:

GOZZANO: Ferrara, Olivera, Carboni, Gemelli, Vono, Sylla, Allegretti, Carta, Piraccini, Cella, Pavan. A disposizione : Figliuzzi, Gioria, Montaperto, Kayodie, Rampin, De Pace, Mudasiru, Olivato, Bianconi. Allenatore : Soda

VADO: Illiante, L. Casazza, Dagnino, Sampietro, Lala, Tissone, Bacigalupo, Taddei, Valenti, Pasi, Boiga. A disposizione : Luppi, A. Casazza, D'Antoni, Corsini, Ravera, Chicchiarelli, Barisone, Alberto, Merlino. Allenatore : Tarabotto