L'Area Calcio Andora ha dovuto attendere fino alla prima giornata di campionato prima di poter festeggiare la prima vittoria stagionale.

Un successo rotondo quello della squadra di Delfino, per tre reti a zero in casa dell'Oneglia.

Decisiva la doppietta di Leonardo Canu, inframezzata dalla punizione vincente di Luca Arrigo.