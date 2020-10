Calcio, Ritorno al futuro per Cesare Renzini, il dirigente ingauno riparte dalla San Filippo Neri

Per Cesare si tratta di un ritorno in giallorosso, dove ha militato per 18 campionati ed ha svolto il ruolo di allenatore per 17 stagioni, dal settore giovanile alla prima squadra, tecnico anche di Bardineto, Bastia, Pontelungo e Rappresentativa Provinciale Juniores, ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali in Società gloriose quali Albenga e Pietra Ligure.