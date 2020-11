Calcio, Serie D. Solo sei partite confermate nelle designazioni. Varese - Vado a Cenevini di Siena, Castellone per Bra - Sanremese

Sono quattro gli incontri ad ora non presenti nel tabellone delle designazioni arbitrali, si parla di Derthona - Casale, Caronnese - Imperia, Pont Donnaz - Fossano e Saluzzo - Arconatese.

Ad oggi, in attesa di capire se la Serie D si fermerà per il mese di novembre, come paventato da alcuni rumor, sono solo sei infatti le gare in calendario in programma mercoledì 4 novembre.

A.C. BRA - SANREMESE CALCIO S.R.L.