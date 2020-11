Ufficiale: il livello di allerta ligure sarà decretato domani. L'annuncio di Toti: "Ci confronteremo con il ministro Speranza"

AGGIORNAMENTO 18:35.

Pochi istanti fa il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha confermato le indiscrezioni, con la Liguria ancora in stand by in merito al livello di assegnazione del grado di allerta. Solo domani infatti, dopo un confronto tra Regione e il ministro Speranza, verrà ufficializzato il colore e le relative misure, per la nostra regione.

"Ho appena parlato con il Ministro della Salute Roberto Speranza - si legge nel post di Toti - domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al Covid nel nostro territorio, entreranno in vigore nella giornata di venerdì. Entreranno invece in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5".

AGGIORNAMENTO 18:20

Dovrebbe arrivare entro la serata, da parte del ministero della Sanità, l'ordinanza relativa all'assegnazione dei livelli di "allerta" coronavirus.

A seconda del grado assegnato cambieranno proporzionalmente anche le misure da osservare, anche per quanto concerne il mondo dello sport.

Ricordiamo che fino al livello arancione i centri sportivi non verranno chiusi, ma si potrà svolgere attività individuale all'aperto (con l'ultima precisazione attesa in merito agli spostamenti tra i comuni).

Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, il ritardo nell'arrivo dell'ordinanza del ministero sarebbe dovuto alla valutazione relativa alle zone arancioni che, in alcuni casi pericolosamente in bilico con il livello rosso, oppure disomogenee rispetto ad altri territori regionali dove la circolazione del virus risulterebbe più contenuta.