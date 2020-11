Calcio, Pallare. Il cordoglio del presidente Isnardi: "Enormemente dispiaciuto per la scomparsa di Rudy Bosio"

La notizia della scomparsa di Rodolfo "Rudy" Bosio si è rapidamente sparsa nel corso del fine settimana.

Anche a Pallare, dove il presidente Isnardi non ha nascosto il proprio rammarico per la morte dell'ex giocatore e allenatore biancazzurro.

"Ricordo con grande piacere Rudy, ha militato nel Pallare sia come giocatore che come allenatore, lasciando una grande impronta. Lavorava a Ferrania e il suo grande amore per il calcio lo aveva portato ad alimentare la sua passione, arrivando a vestire anche i nostri colori. A tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta la società".