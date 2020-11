Il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sarà scelto a Sanremo in anteprima mondiale

Non solo Festival, non solo Milano-Sanremo, non solo Rally. Ora la Città dei Fiori sarà protagonista anche delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Perché proprio da Sanremo sarà scelto in anteprima mondiale il logo che sarà il simbolo dell’edizione italiana dei giochi invernali.

Nel protocollo tra la Fondazione Milano-Cortina 2026 e la Rai è infatti prevista l’inedita modalità di scelta. Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2021 verranno svelate le proposte in lizza, il pubblico potrà votare via web e, durante una serata di Rai1 interamente dedicata alle Olimpiadi Invernali, sarà poi svelato il vincitore.

Il progetto è stato annunciato durante una videoconferenza con l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, il presidente della Rai Marcello Foa, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.



“Le Olimpiadi non sono solo un mese di gare ma sono un viaggio che inizierà sulle reti tv pubbliche nella primavera del 2021 e che ci accompagnerà per i prossimi cinque anni. Sono un’occasione unica per il nostro Paese. Veniamo da un 2020 terrificante e il 2021 sarà altrettanto difficile. Dopo ci serve un trampolino perché dopo grandi difficoltà c’è sempre una ripartenza” ha dichiarato Vincenzo Novari, amministratore delegato del Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026.