Calcio. Operazione conclusa nella notte, oggi Stefano D'Agostino sarà ufficialmente un giocatore del Vado

Gli ultimi dettagli sono stati limati nella tarda serata di ieri, ma la fumata bianca per il passaggio di Stefano D'Agostino dal Ligorna al Vado è arrivata.

Oggi la società rossoblu dovrebbe ufficializzare attraverso un comunicato l'importante operazione portata a termine dal ds Sonetti.

Per il fantasista nato a Genova parlano i numeri con la maglia del Taranto nell'ultimo triennio: con 41 reti messe a segno in 71 partite (tra Serie D e Serie C), pur non essendo un centravanti.

D'Agostino sarà a disposizione di mister Tarabotto già per la gara di domani con la Caronnese. Resta da capire se verrà subito schierato titolare o se, precauzionalmente, partirà dalla panchina.