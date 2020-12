Calcio, Sanremese. Bifini ne convoca 21 per la sfida al Pont Donnaz

Questa mattina si è svolta la rifinitura dei biancoazzurri in vista della gara con il Pont Donnaz, in programma domani allo stadio Comunale alle 14.30. L’incontro, recupero della nona giornata di campionato, sarà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.

Al termine dell’allenamento, il tecnico Bifini ha diramato l’elenco dei 21 convocati.

PORTIERI: Dragone (’02), Gennaro (’02), Del Ferro (’03).

DIFENSORI: Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Ponzio (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Sadek (’99), Sturaro, Lodovici (’04).

ATTACCANTI: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).

Sanremese – Pont Donnaz sarà diretta dal signor Gioele Iacobellis di Pisa. I collaboratori di linea saranno Federico Linari di Firenze e Lucio Magherini di Prato.