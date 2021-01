Calcio, Serie D. Bianconeri in campo, alle 14:30 scatta il recupero tra Derthona e Lavagnese

Prende corpo anche oggi pomeriggio il campionato di Serie D, con un recupero valido per la dodicesima giornata.

Tra poco, alle 14:30, Derthona e Lavagnese scenderanno in campo in un match dall'alto valore per entrambe le formazioni.

I padroni di casa piemontesi dovranno ottenere l'intera posta in palio per richiudere il gap con la zona playoff, mentre i liguri tenteranno di allungare sulla coda della classifica, dopo i risultati maturati nel fine settimana.

A dirigere l'incontro sarà Mallardi di Bari, coadiuvato da Chimento di Saronno e Farina di Brescia, livescore su Svsport.it.