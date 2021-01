Calcio, Serie D. Aria di Sardegna per Fabio Fossati, il tecnico ex Albissola è a un passo dal Latte Dolce

La notizia ha iniziato a circolare nella serata di ieri, con tanto di valigia già in stiva per Fabio Fossati. in attesa di un possibile confronto con la dirigenza del Latte Dolce.

Il ritorno dell'ex tecnico dell'Albissola appariva infatti imminente dopo i numerosi interessamenti registrati nelle scorse settimane, ma, salvo ribaltoni clamorosi, la pista che porta al club sassarese potrebbe essere davvero quella giusta.

Come riportano i colleghi di centotrentuno.com, il nome dell'allenatore genovese è il primo della lista per succedere a Stefano Udassi.

Il Latte Dolce, nonostante una rosa sulla carta competitiva, con tanti volti conosciuti nel nostro comprensorio come Scotto, Pertica, Antonelli, Cabeccia e l'ex Sampdoria Stefano Guberti, è infatti impantanato nelle sabbie mobili della zona playout nel girone G.

Serve una cura e il "dottor Fossati" potrebbe essere l'opzione giusta.