Calcio. Vado, prossima tappa Sanremo. Il grande ex di turno è Max Taddei: "Deve cambiare l'atteggiamento, la società e la famiglia Tarabotto meritano un'altra classifica"

Rimane assai complicata la situazione di classifica in casa Vado: la sconfitta di sabato scorso a Fossano è stata pesantissima in ottica salvezza, ma le possibilità per risalire la china ci sono ancora, a patto che l'atteggiamento della squadra cambi radicalmente già dai prossimi delicati impegni.

A poche ore dalla trasferta di Sanremo (domani alle ore 15.00), il grande ex di turno, Max Taddei, ha lanciato, attraverso i nostri microfoni, un messaggio forte e chiaro: "Bisogna cambiare mentalità, essere meno belli ma più cattivi e determinati - le parole del centrocampista rossoblu - a Fossano siamo stati inferiori in tutto, pur affrontando una squadra alla nostra portata in un match importantissimo in chave salvezza".

I tanti movimenti di mercato portati avanti in questi giorni stanno creando qualche problema in più allo staff tecnico, alla ricerca del giusto assetto per inserire al meglio anche gli ultimi giocatori sbarcati al "Chittolina": "E' vero, siamo un cantiere aperto in questo momento, ma in primis è l'atteggiamento che deve cambiare: la società e la famiglia Tarabotto ci permettono di lavorare al meglio, meriterebbero sicuramente una classifica migliore".

Infine una battuta sui matuziani: "Sto vivendo sensazioni abbastanza strane - sottolinea Taddei - vivo ancora a Sanremo e sono stato capitano in biancazzurro, ma domani, quando l'arbitro fischierà l'inizio, tutti i pensieri andranno via e cercherò solamente di aiutare i miei compagni per cercare di portare a casa un grande risultato".