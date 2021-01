Calcio, Vado. Il ds Sonetti vede segni di ripresa: "Con la Sanremese una grande prestazione, con il Casale la partita della vita"

La settima sconfitta nelle ultime otto partite non ha leso l'umore all'interno della dirigenza del Vado.

La prestazione offerta dai rossoblu a Sanremo, nonostante il ko per 1-0, ha comunque convinto il direttore sportivo Davide Sonetti:

"L'atteggiamento della squadra e dei singoli giocatori non può che lasciarci ottimisti per una ripresa in classifica, dato che a mio modo di vedere abbiamo offerto una grande prestazione in casa della Sanremese, costringendoli a chiudere in 9 uomini. Magari avessimo giocato così anche a Fossano, di sicuro saremmo rientrati in Liguria con un successo.

La partita con il Casale? Ci giochiamo la vita. Vincere sarebbe un punto di svolta dal punto di vista psicologico. La squadra è forte, oggi lo si è visto, deve solo sapersi prendere ciò che merita".