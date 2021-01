Calciomercato. Stephan El Shaarawy rientra in Italia. Il faraone savonese è a un passo dalla Roma

"Dubai mi mancherai, ma è tempo di andare...".

Così ha scritto ieri, sul proprio profilo Instagram, Stephan El Shaarawy.

La destinazione? Roma. Secondo i tam tam provenienti dalla Città Eterna, l'attaccante savonese sarebbe già arrivato nella capitale, sottoponendosi al tampone molecolare, necessario per il rientro in Italia.

A ore dovrebbe essere ufficializzato il ritorno in giallorosso (con le visite mediche effettuate in mattinata), dopo l'esperienza in Cina con la maglia del Shanghai Shenhua. Le cifre dell'operazione non sono note, ma ciò che appare certo è che il Faraone dovrà tagliarsi pesantemente l'ingaggio in terra asiatica di circa 15 milioni (più bonus) all'anno.

Il contratto con i capitolini dovrebbe arrivare fino a giugno 2023.