Calcio. Serie D, il Vado non ne esce più: anche il Casale si impone al "Chittolina", i nerostellati vincono 3-1 in rimonta

VADO - CASALE 1-3 (13' Lala, 41' Cocola, 57' Coccolo, 80' Mullici)

FINISCE QUI LA SFIDA! Ennesimo ko per il Vado, sconfitto 3-1 in rimonta dal Casale, che conquista tre pesantissimi punti in chiave salvezza. Per la squadra di Tarabotto, all'ottavo ko nelle ultime nove gare, si fa sempre più dura

90' ancora cinque minuti da giocare

89' nel Vado entra anche A. Casazza, fuori Bernardini

84' esce Boiga per far spazio a Risso, ultime disperate mosse in casa rossoblu

80' IL TRIS DEL CASALE! Coccolo pesca Nouri sulla destra, traversone basso del numero due nerostellato e deviazione vincente da pochi passi di Mullici, che trova il gol del 3-1

77' continua la girandola di sostituzioni, entra Franchini al posto di Colombi

72' entra Gulli al posto di Bacigalupo, primo cambio operato dalla panchina rossoblu

70' stacco aereo di Strumbo sul corner battuto da Taddei, pallone alto sopra la traversa della porta nerostellata

68' annullata a Colombi la rete del 3-1, posizione di fuorigioco sul tiro di Romeo respinto da Luppi

63' arriva il momento di Mullici, fuori Cocola

61' ammonito Lala, qualche parola di troppo con l'autore del gol Coccolo. Giallo anche per Taddei, richiamato dal direttore di gara dopo un battibecco tra il regista rossoblu e il primo assistente

58' ingenuo il Vado nell'occasione che ha portato al 2-1 nerostellato, pesante la rete realizzata da Coccolo in questa fase del match. E' pronto a entrare Mullici tra le file piemontesi

57' COCCOLO! IL RADDOPPIO DEL CASALE! Punizione battuta a sorpresa da Todisco, pallone in verticale per l'ex Albissola che supera Luppi in uscita.

53' avvio di ripresa sostanzialmente equilibrato, pochi gli spunti dalle parti dei due portieri Luppi e Drago

46' si ricomincia! Nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL CHITTOLINA! Vado e Casale vanno al riposo sul parziale di 1-1

45'+1' chiude in avanti la formazione di Buglio, angolo battuto da Todisco respinto dalla difesa rossoblu

45' due minuti di recupero

43' Taddei ci prova dalla lunga distanza, solo potenza, ma non precisione, nel tentativo del giocatore ex Savona e Sanremese

41' COCOLA! HA PAREGGIATO IL CASALE! Colombi lavora un gran pallone sulla trequarti, pallone nello spazio per Romeo che crossa sul secondo palo, dove Cocola, di testa, supera senza problemi Luppi. 1-1 il nuovo parziale

37' ammonito Cocola, è il primo giocatore nerostellato sul taccuino del signor Sicurello di Seregno

32' altro calcio da fermo conquistato dagli uomini di Buglio, Colombi mastica il sinistro e il pallone si perde sul fondo

29' Poesio calcia sul secondo palo, Luppi smanaccia come può sulla testa di Cintoi, che scheggia la traversa sfiorando la rete del pareggio. Nerostellati particolarmente pericolosi su palla inattiva

28' fallo di mano di Bernardini e calcio di punizione dal lato corto dell'area rossoblu a favore del Casale, che chiede a gran voce il secondo giallo a Bernardini, anche se il direttore di gara non è dello stesso parere

24' ammonito Bernardini, primo giallo del match estratto all'indirizzo del centrocampista ex Pontedera

19' CLAMOROSA TRAVERSA DI TODISCO! Sassata di Poesio respinta a mani unite da Luppi, tap in a porta sguarnita del numero sei nerostellato che centra la traversa. Casale vicinissimo all'1-1

18' guadagna una punizione dal limite il Casale, Poesio e Cocola sul punto di battuta

17' prova a reagire la squadra di Buglio, primo tiro dalla bandierina anche per i piemontesi

13' LALA! E' AVANTI IL VADO! Il corner dell'ex centrocampista della Sanremese viene girato in porta da un gran colpo di testa di Glen Lala, nulla da fare per Drago. 1-0 per i rossoblu

12' primo angolo del match a favore dei padroni di casa, sul pallone Taddei

9' azione prolungata del Casale, doppia conclusione ribattuta dalla difesa vadese, che riesce ad allontare la minaccia.

5' come anticipato alla vigilia, rossoblu ampiamente rimaneggiati: assenti D'Antoni, D'Agostino, Corsini e Gallotti, con quest'ultimo che siede in panchina insieme ad Andrea Gulli

3' Vado in divisa bianca, completo nero per il Casale. Al "Chittolina" giornata soleggiata con temperatura mite

1' inizia la sfida!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO (4-2-3-1): Luppi; Catapano, Tissone, Strumbo, Casazza L.; Bernardini, Taddei; Boiga, Lala, Bacigalupo; Pedalino.

A disposizione: Scatolini, Ravera, Risso, Barisone, Casazza A., Merlino, Gallotti, Gulli, Favara.

Allenatore: Luca Tarabotto

CASALE (4-3-3): Drago; Fabbri, Cintoi, Raso, Nouri; Romeo, Todisco, Poesio; Cocola, Colombi, Coccolo.

A disposizione: Tarlev, Guida, Graziano, Selmi, M'Hamsi, Mullici, Fiore, Fontana, Franchini.

Allenatore: Francesco Buglio