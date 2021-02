Calcio, Imperia. I convocati di Lupo per il Derthona. Out Virga, Calderone e Travella

Domani, alle ore 15:00, al ‘Nino Ciccione’ sarà Imperia-Derthona. Gara valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone A.

Mister Lupo dovrà fare a meno di Federico Virga, alle prese ancora con i guai muscolari. Out anche Calderone e Travella. Mentre ritrovano posto tra i convocati sia Trucco che Malandrino. Data la squalifica del tecnico, in panchina andrà Matteo Fiani, come già accaduto all'andata.