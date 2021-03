Calcio, Eccellenza: format in arrivo, l'accesso ai playoff sarà ridotto a quattro squadre per girone

La ratifica ufficiale arriverà solo dopo l'ok della Figc alla ripartenza dei campionati, ma il format che coinvolgerà l'Eccellenza Ligure, per determinare la squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie D, appare ormai definito.

14 squadre al via, divisi in due gironi all'italiana da sette squadre ciascuna.

Gare di sole andata quindi, con le quattro migliori classificate qualificate ai playoff, dove dai quarti di finale in poi sarà in palio l'ambito salto di categoria.

Le gare disputate a ottobre saranno annullate, con un automatico reset della classifica. Per quanto concerne il via alle partite, la data prescelta dovrebbe essere l'11 di aprile, con la chiusura del girone il 16 di maggio. Poi via alla fase finale, con quarti e semifinale in andata e ritorno. La finale, salvo contrordini, sarà il 20 di giugno in gara secca.