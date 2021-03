Jasper Stuyven trionfa sul rettilineo di via Roma, sua la Milano-Sanremo 2021 (le foto della volata)

Jasper Stuyven si è aggiudicato l'edizione 2021 della Milano-Sanremo trionfando sul rettilineo di via Roma. Il 22° successo per un ciclista belga.

Al secondo posto Caleb Ewan, terzo l'altro belga Wout Van Aert.

Gara decisa nell'ultimo chilometro con i protagonisti che sono scesi compatti lungo il Poggio per poi decidere le sorti della Classicissima tra corso Cavallotti e via Roma.

Stuyven ha allungato a circa 2,5 chilometri dal traguardo e a nulla è valso il tentativo di Caleb Ewan. Il belga arriva in via Roma con le braccia alzate al cielo e fa sua la 112ª Milano-Sanremo.