Calcio, La puntualizzazione di Rossano Porcella: "Non mi ha mandato via nessuno, avevo già deciso di andarmene"

Dopo il comunicato della San Filippo Neri che ha sancito l'interruzione del rapporto con gli allenatori della Prima Squadra, Sportelli e Pellegrino e della Juniores, Rossano Porcella. Sono arrivate tramite una lettera, le precisazioni proprio

"Ci tengo a precisare che ho lasciato io la San Filippo Neri.

Non sono arrivato al punto di dare la soddisfazione al direttore Renzini di dirmi: "Non fai parte del progetto". Questo è avvenuto con tecnici allenatori e dirigenti che da anni cercano di avere un rapporto umano, inoltre all'aspetto sportivo, riuscendovi sicuramente meglio di lui.

A febbraio c'è stato un brevissimo confronto telefonico dove ho percepito arroganza nei miei confronti e, senza pensarci due volte, ho abbandonato il gruppo salutando solamente i ragazzi che meritano un elogio pubblico da parte mia.

Non so cosa sia cambiato con il signor Renzini: il rapporto era amichevole da anni e alla San Filippo ho creato con i ragazzi un buon gruppo ottenendo risultati importanti.

Posso rispettare la scelta folle di non proseguire con me, probabilmente posso risultare scomodo perché non sono un adulatore, ma le modalità no!

Ho tenuto a precisare perché la San Filippo Neri non è una società dove circolano bugie!

Per il futuro aspetterò che mi venga proposta una juniores o una prima squadra tanto poi il miracolo lo faccio SEMPRE"